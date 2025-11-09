Martina Colombari | Ballando dell’8 novembre 2025 video e foto

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 8 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla showgirl . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - Martina Colombari: Ballando dell’8 novembre 2025 (video e foto)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Mi additavano come la mamma sbagliata, ma io cercavo di proteggerlo” Martina Colombari racconta il dolore vissuto accanto al figlio Achille e la forza del suo racconto - facebook.com Vai su Facebook

Credo che il dolore provato da Martina Colombari, non solo per tutto quello che ha vissuto il figlio ma anche per tutti i commenti cattivi che ha dovuto sopportare, non si possa nemmeno immaginare #BallandoConLeStelle - X Vai su X

Martina Colombari, le lacrime per il figlio Achille: “Anni di silenzio”. Il retroscena a Ballando con le Stelle - L’ex Miss Italia sta seguendo un percorso di crescita e riscoperta a Ballando con le Stelle 2025, a cui sta partecipando come ... Si legge su dilei.it

Ballando con le stelle, le pagelle live: Martina Colombari (8) raggiante - Torna questa sera, sabato 8 novembre, il consueto appuntamento con "Ballando con le stelle”. Come scrive ilmessaggero.it

Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025/ Vincitori? Serve costanza - Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025: un percorso che si sta sviluppando in netta crescita, la vittoria è alla portata? Come scrive ilsussidiario.net