Mark Zuckerberg ha aperto una scuola illegale nella sua casa di Paolo Alto i vicini in rivolta | Ha occupato il nostro quartiere

Il complesso residenziale di Mark Zuckerberg a Palo Alto, dove vivono il fondatore di Meta, sua moglie Priscilla Chan e le loro figlie Maxima, August e Aurelia, è finito al centro di una lunga disputa con i vicini. Le tensioni sono cresciute quando, intorno al 2021, i vicini hanno scoperto che all’interno del complesso operava una scuola senza permesso, violando il codice edilizio della città. Dopo anni di reclami, la questione si è chiusa solo nell’estate del 2025. Un’inchiesta di WIRED ha ottenuto 1.665 pagine di documenti pubblici che confermano che la scuola — frequentata da 15 a 30 bambini — operava senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mark Zuckerberg ha aperto una scuola illegale nella sua casa di Paolo Alto, i vicini in rivolta: “Ha occupato il nostro quartiere”

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ultima grande scommessa di Mark Zuckerberg: eliminare le malattie umane - facebook.com Vai su Facebook

"#Zuckerberg" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Mark Zuckerberg ha aperto una scuola illegale nella sua casa di Paolo Alto, i vicini in rivolta: “Ha occupato il nostro quartiere” - Il fondatore di Meta ha ospitato una scuola non autorizzata nella sua residenza, scatenando le proteste dei vicini di Palo Alto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Mark Zuckerberg apre una scuola privata nella sua residenza e i vicini lo contestano - Mark Zuckerberg ha aperto una scuola senza autorizzazione all’interno di una sua abitazione di Palo Alto, l’ultima goccia di una serie di vicende che hanno fatto traboccare il vaso per i vicini, ... Riporta macitynet.it

Zuckerberg ha «nascosto» una scuola privata illegale nella sua residenza a Palo Alto: la battaglia dei vicini di casa per chiuderla - Secondo i documenti raccolti da Wired, la scuola Bicken Ben, creata senza autorizzazione, esiste dal 2021 e ha ospitato almeno 30 studenti. Secondo msn.com