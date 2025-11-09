Maria non ce l’ha fatta se n’è andata a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro

Calenzano (Firenze), 9 novembre 2025 – Ha lottato fino alla fine aggrappandosi alla vita con ogni residua speranza. Purtroppo però la malattia che la tormentava da anni non le ha lasciato scampo e due giorni fa è morta lasciando nel dolore la comunità di Calenzano che l’aveva accolta circa vent’anni fa. Maria Esposito se n’è andata a soli 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, condotta con grande coraggio, che aveva portato avanti anche a livello pubblico: nel novembre dell’anno scorso, infatti, aveva avviato una raccolta fondi online sulla piattaforma ‘gofundme’ per poter ottenere una consulenza in un ospedale americano, l’Md Anderson di Houston, che aveva avviato una terapia sperimentale fondata sull’immunoterapia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

