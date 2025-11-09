Marcia su Roma non fu colpo di Stato Grave revisionismo Il Pd all' attacco di Vannacci

Ilgiornale.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scoppiata la polemica sulle parole che l'eurodeputato Roberto Vannacci, eletto a Bruxelles con la Lega di cui è anche vicesegretario, ha affidato ai social, una sorta di esegesi del fascismo. Una provocazione in chiave storica, quella del generale, che ha scatenato le reazioni degli esponenti del Partito democratico, che ora accusano Vannacci di voler fare revisionismo storico nei confronti del Ventennio. " Ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nei manuali del Pd ", ha scritto Vannacci in apertura del suo post. Il generale ha ripercorso la fase di formazione del governo Mussolini, scrivendo che " la Marcia su Roma non fu un colpo di Stato ma 'poco più di una manifestazione di piazza' (Francesco Perfetti - storico). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

marcia su roma non fu colpo di stato grave revisionismo il pd all attacco di vannacci

© Ilgiornale.it - "Marcia su Roma non fu colpo di Stato". "Grave revisionismo". Il Pd all'attacco di Vannacci

News recenti che potrebbero piacerti

marcia roma fu colpo"Marcia su Roma non fu colpo di Stato". "Grave revisionismo". Il Pd all'attacco di Vannacci - Il generale ha pubblicato un post social in cui ha ripercorso l'insediamento del governo Mussolini: "Ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nei manuali del Pd". Riporta msn.com

marcia roma fu colpoIl fascismo per Vannacci. La marcia su Roma "non fu colpo di Stato", le leggi razziali "votate dal Parlamento". La Lega tace (e acconsente) - L'ex generale dei parà, vicesegretario leghista, su Facebook ripercorre, a suo modo, l'ascesa del fascismo in Italia, "per chi la storia ... Scrive huffingtonpost.it

marcia roma fu colpoVannacci riscrive la storia del fascismo: “La Marcia su Roma non fu un colpo di Stato” - La scritta campeggia in maiuscolo in testa a uno degli ultimi post di Roberto Vannacci su Facebook. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marcia Roma Fu Colpo