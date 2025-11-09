Marcia su Roma non fu colpo di Stato Grave revisionismo Il Pd all' attacco di Vannacci
È scoppiata la polemica sulle parole che l'eurodeputato Roberto Vannacci, eletto a Bruxelles con la Lega di cui è anche vicesegretario, ha affidato ai social, una sorta di esegesi del fascismo. Una provocazione in chiave storica, quella del generale, che ha scatenato le reazioni degli esponenti del Partito democratico, che ora accusano Vannacci di voler fare revisionismo storico nei confronti del Ventennio. " Ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nei manuali del Pd ", ha scritto Vannacci in apertura del suo post. Il generale ha ripercorso la fase di formazione del governo Mussolini, scrivendo che " la Marcia su Roma non fu un colpo di Stato ma 'poco più di una manifestazione di piazza' (Francesco Perfetti - storico). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Predappio, 103 anni dopo la marcia su Roma. Di Carlo Marsilli - facebook.com Vai su Facebook
Domenica a Predappio per celebrare la marcia su Roma tornano il saluto romano e Forza Nuova. Italia 2025. Il mio pezzo su @repubblica - X Vai su X
"Marcia su Roma non fu colpo di Stato". "Grave revisionismo". Il Pd all'attacco di Vannacci - Il generale ha pubblicato un post social in cui ha ripercorso l'insediamento del governo Mussolini: "Ripetizioni per chi la storia l'ha studiata nei manuali del Pd". Riporta msn.com
Il fascismo per Vannacci. La marcia su Roma "non fu colpo di Stato", le leggi razziali "votate dal Parlamento". La Lega tace (e acconsente) - L'ex generale dei parà, vicesegretario leghista, su Facebook ripercorre, a suo modo, l'ascesa del fascismo in Italia, "per chi la storia ... Scrive huffingtonpost.it
Vannacci riscrive la storia del fascismo: “La Marcia su Roma non fu un colpo di Stato” - La scritta campeggia in maiuscolo in testa a uno degli ultimi post di Roberto Vannacci su Facebook. Secondo msn.com