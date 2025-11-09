Marcella Bella smentisce la rivalità con Barbara D'Urso a Ballando | La imito ma ci vogliamo bene

Nella puntata dell'8 novembre di Ballando con le Stelle, per la prima volta, Marcella Bella ha ricevuto i complimenti della giuria. La ballerina aveva perso le speranze dopo settimane e ha ammesso: "Mi terrorizzano". Poi ha smentito la voci di rivalità con D'Urso: "Le voglio bene, ci conosciamo da una vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Chiquito in versione *paparazzo ufficiale* di Marcella! Non sappiamo se è amore o ossessione... ma lo scatto è assicurato! #BallandoConLeStelle #BallandoConLeStelle #MarcellaBella #ChiquitoDP #RAI - facebook.com Vai su Facebook

