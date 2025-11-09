Marcella Bella | Ballando dell’8 novembre 2025 video e foto
La settima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 8 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla cantante . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it
Approfondisci con queste news
Chiquito in versione *paparazzo ufficiale* di Marcella! Non sappiamo se è amore o ossessione... ma lo scatto è assicurato! #BallandoConLeStelle #BallandoConLeStelle #MarcellaBella #ChiquitoDP #RAI - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le Stelle, Marcella Bella riceve un dieci e punge Selvaggia Lucarelli - Marcella Bella riceve il suo primo dieci da parte delle giuria e punge Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Come scrive mondotv24.it
Marcella Bella smentisce la rivalità con Barbara D’Urso a Ballando: “La imito, ma ci vogliamo bene” - Nella puntata dell'8 novembre di Ballando con le Stelle, per la prima volta, Marcella Bella ha ricevuto i complimenti della giuria ... Come scrive fanpage.it
Marcella Bella bocciata (nuovamente) dalla Lucarelli smentisce la rivalità con la D'Urso - Marcella Bella conquista la giuria di Ballando con le stelle nella puntata di sabato 8 novembre. Si legge su msn.com