Marcella Bella | Ballando dell’8 novembre 2025 video e foto

Ascoltitv.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2025 di stasera, 8 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla cantante . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

marcella bella ballando dell82178 novembre 2025 video e foto

© Ascoltitv.it - Marcella Bella: Ballando dell’8 novembre 2025 (video e foto)

Approfondisci con queste news

marcella bella ballando dell82178Ballando con le Stelle, Marcella Bella riceve un dieci e punge Selvaggia Lucarelli - Marcella Bella riceve il suo primo dieci da parte delle giuria e punge Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Come scrive mondotv24.it

marcella bella ballando dell82178Marcella Bella smentisce la rivalità con Barbara D’Urso a Ballando: “La imito, ma ci vogliamo bene” - Nella puntata dell'8 novembre di Ballando con le Stelle, per la prima volta, Marcella Bella ha ricevuto i complimenti della giuria ... Come scrive fanpage.it

marcella bella ballando dell82178Marcella Bella bocciata (nuovamente) dalla Lucarelli smentisce la rivalità con la D'Urso - Marcella Bella conquista la giuria di Ballando con le stelle nella puntata di sabato 8 novembre. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marcella Bella Ballando Dell82178