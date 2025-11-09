Manovra parla Giorgetti | Ecco perché va difesa chi guadagna 2mila euro non è un benestante L' Europa fermi l' avanzata cinese

Il ministro dell’Economia: «Interveniamo sul ceto medio perché eravamo già intervenuti su quelli più svantaggiati». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Manovra, parla Giorgetti: «Ecco perché va difesa, chi guadagna 2mila euro non è un benestante. L'Europa fermi l'avanzata cinese»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il nostro Pasquale Tridico è stato ospite a Sky Tg24 Economia per parlare delle criticità della Manovra 2026, della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali e delle ultime decisioni dell'Europa sull'automotive. Se ve lo siete perso, potete rivedere qui i suoi int - facebook.com Vai su Facebook

? Maurizio Landini: “C'è bisogno di andare a prendere i soldi dove sono. Siamo alla follia: il lavoro dipendente e le pensioni sono tassati più della rendita immobiliare e dei profitti. Questo non è accettabile e nella manovra del governo non se ne parla. Chied - X Vai su X

Manovra 2026, Giorgetti tira dritto: “Siamo nel giusto”. Schlein attacca: “Redistribuire ricchezze” - Giancarlo Giorgetti scende in trincea dopo giorni di aspre critiche alla manovra, dai rilievi di Istat, Bankitalia e Upb nelle audizioni fino ai continui ... Riporta lapresse.it

Manovra, Giorgetti: "Chi prende 2000 euro non è un ricco. Ci massacrano ma siamo nel giusto" - Per Avs, Angelo Bonelli commenta: «Giorgetti, nel panico, difende l’indifendibile dicendo che non è una manovra per ricchi». Si legge su tg.la7.it

Manovra, la difesa di Giorgetti - È una difesa a spada tratta della manovra quella fatta ieri dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo le critiche di Istat, Bankitalia e Corte dei Conti (ma sarebbe stato strano ... Come scrive corriere.it