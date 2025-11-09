Manovra Giorgetti sorride delle accuse della sinistra | Con 2mila euro al mese non si è mica ricchi…
Non ci sta, Giancarlo Giorgetti, a passare per un affamatore dei poveri e un servo sciocco dei ricchi. Ecco perché senza perdere il suo tradizionale aplomb nordico, risponde per le rime a chi ha sollevato un polverone sulla “sua” manovra. “Una volta che abbiamo cercato di ovviare, non per i ricchi, ma per quelli che guadagnano, diciamo così, delle cifre ragionevoli, siamo stati in qualche modo massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare”, dice il ministro dell’Economia, intervenendo in collegamento al festival dei territori industriali a Bergamo. ”Non è un problema perché noi riteniamo di essere nel giusto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
