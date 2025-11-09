Manovra e Irpef tagliare le tasse per aumentare i salari poveri
Roma, 9 novembre 2025 – La polemica di queste giornate sul taglio dell’Irpef e sugli effetti dell’operazione su salari e pensioni finisce per nascondere quello che è il vero limite delle misure di questa natura (realizzate beninteso oggi da un governo di centrodestra e in passato anche da governi di centrosinistra): l’impiego di risorse ingenti che, però, producono benefici limitati, se non minimi, nelle buste paga dei lavoratori e, più in generale, dei contribuenti. Perché, al dunque, si configurano come interventi a pioggia senza che vi sia una significativa efficacia né in termini di riduzione percepita o effettiva del carico fiscale né di impatto sulla redistribuzione del reddito né di spinta a una maggiore produttività del lavoro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
