Manildo | Abbiamo perso il conto degli assessori ad hoc promessi da Stefani

Veneziatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Va bene tutto, ma così siamo alla presa in giro della gente. Abbiamo perso il conto di quanti assessori “dedicati” Stefani abbia promesso in poche settimane di campagna elettorale. Dovunque vada, con chiunque parli, tira fuori un nuovo assessorato su misura. Era partito con quello al sociale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

manildo abbiamo perso contoManildo: «Abbiamo perso il conto degli assessori "ad hoc" promessi da Stefani» - L'ex sindaco di Treviso: «Siamo già a cinque, quindi i restanti tre dovrebbero farsi carico di tutto il resto delle venticinque deleghe regionali. Secondo veneziatoday.it

manildo abbiamo perso contoManildo: «La manovra aiuta i ricchi e dimentica il ceto medio. E Stefani?» - «Bankitalia e Istat lo dicono chiaramente: questa manovra di bilancio aiuta i più ricchi e dimentica il ceto medio, i lavoratori, i pensionati. Segnala padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Manildo Abbiamo Perso Conto