Manildo | Abbiamo perso il conto degli assessori ad hoc promessi da Stefani

«Va bene tutto, ma così siamo alla presa in giro della gente. Abbiamo perso il conto di quanti assessori “dedicati” Stefani abbia promesso in poche settimane di campagna elettorale. Dovunque vada, con chiunque parli, tira fuori un nuovo assessorato su misura. Era partito con quello al sociale. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altre letture consigliate

VIDEO / Il leader di Azione, Carlo Calenda a Padova per sostenere i candidati del suo partito alle regionali, nella lista Uniti per Manildo. «Manildo è una persona moderata e noi abbiamo una squadra di giovani capaci che meritano di essere valorizzati in cons - facebook.com Vai su Facebook

Manildo: «Abbiamo perso il conto degli assessori "ad hoc" promessi da Stefani» - L'ex sindaco di Treviso: «Siamo già a cinque, quindi i restanti tre dovrebbero farsi carico di tutto il resto delle venticinque deleghe regionali. Secondo veneziatoday.it

Manildo: «La manovra aiuta i ricchi e dimentica il ceto medio. E Stefani?» - «Bankitalia e Istat lo dicono chiaramente: questa manovra di bilancio aiuta i più ricchi e dimentica il ceto medio, i lavoratori, i pensionati. Segnala padovaoggi.it