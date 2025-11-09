Manchester City Liverpool Guardiola festeggia le mille panchine con un successo! Polemiche per il pareggio annullato a Van Dijk City a -4 dalla vetta
Manchester City Liverpool: Haaland, Gonzalez e Doku firmano il successo che rilancia i Cityzens al 2° posto: per Slot segnali allarmanti Per la sua panchina numero 1.000, Pep Guardiola non poteva chiedere di meglio: un Manchester City dominante, tornato a mostrare la forza e la qualità che lo hanno reso una delle squadre più temute . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
