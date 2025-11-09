Mancano medici di base Mappa delle zone carenti un bando per colmarle

Empoli, 9 novembre 2025 – Aree ancora da coprire, dove il numero di medici di base non è sufficiente rispetto alla popolazione presente. Anche l’ Empolese Valdelsa ha bisogno di rinforzi in termini di assistenza primaria. Lo dice una recente delibera che istituisce le “zone carenti“ per l’anno 2025. Una mappa che mette in evidenza i territori dove i cosiddetti medici di famiglia sono pochi o del tutto assenti, se si parla di frazioni in zone prevalentemente rurali. Per cercare di bilanciare i numeri, l’ Asl Toscana centro ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di mobilità intraziendale sperando che un buon numero di camici bianchi presenti domanda ponendo come scelta quella per territori dove la carenza di professionisti è maggiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mancano medici di base. Mappa delle zone carenti, un bando per colmarle

Contenuti che potrebbero interessarti

Roma, mancano 300 medici di famiglia. Alcune zone della città restano scoperte - facebook.com Vai su Facebook

Mancano medici di base. Mappa delle zone carenti, un bando per colmarle - L’Asl Toscana centro ha pubblicato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di mobilità intraziendale che possa sopperire alle mancanze. Scrive msn.com

Mancano 1.441 medici di base in Emilia Romagna: “Bandi soltanto per 175 posti” - I numeri sono stati calcolati dalla Regione che ha elaborato una vera e propria mappa delle zone carenti, ... Segnala quotidiano.net

Mancano 212 medici di base, l'assessore regionale Saltamartini: «Carenze colpa della sinistra, noi abbiamo aumentato le borse di studio» - Una carenza cronica, figlia pure di un turn over quasi inesistente, che andrà ad ... Si legge su corriereadriatico.it