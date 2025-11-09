Manca l'ultimo certificato medico di Anna Zillo maratoneta morta nel sonno | Quest'anno ha corso solo in Olanda

Mancherebbe nel sistema informatico Fidal l'ultimo certificato medico di Anna Zilio, la runner 39nne morta nel sonno circa un mese fa. La donna, che si occupava della segreteria della Km Sport di San Martino Buon Albergo, potrebbe non aver inserito il certificato del 2025. L'avvocato Pezzotti a Fanpage.it: "Quest'anno ha gareggiato solo in Olanda dove questo documento non è prescritto dalla legge". 🔗 Leggi su Fanpage.it

