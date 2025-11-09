Maltempo strade allagate sulla Jonica

Messinatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Puntuali i disagi dopo l'ondata di maltempo che nelle ultime 24 ore si è abbattuta su Mssina e provincia e sull'intera Sicilia. I temporali di stamane hanno causato l'allagamento di diverse strade. A Giardini Naxos un tratto di Statale 114 è stato invaso da fango e detriti. Come segnalato dalla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

maltempo strade allagate jonicaIl maltempo si abbatte sulla Calabria: straripato il torrente Umbro. Strade allagate, fango e detriti – VIDEO - Allagamenti, fango e strade chiuse lungo la SS 106: il torrente Umbro esonda a Cropani, disagi nel catanzarese. Come scrive quicosenza.it

Maltempo nel crotonese: Steccato di Cutro, abitazioni allagate - Vigili del Fuoco soccorrono dieci persone intrappolate ai piani inferiori. Segnala quotidianodelsud.it

Maltempo, nubifragio a Ischia: strade allagate e auto sommerse - idro in Lombardia, Veneto e Lazio; gialla su alcuni settori delle tre regioni, su parte di Friuli- Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Strade Allagate Jonica