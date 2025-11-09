Maltempo prorogata l' allerta meto in Campania | le previsioni

Ancora maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di colore Giallo fino alle 6 di domani mattina, esclusivamente sulle zone 6 e 7, quindi sulla fascia costiera meridionale della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

