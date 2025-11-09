Maltempo Italia auto bloccate dall’acqua | Correte! Una famiglia con un neonato!

Le piogge abbondanti che nel pomeriggio si sono abbattute su Palermo hanno trasformato diverse strade in fiumi di fango e detriti, paralizzando il traffico e lasciando automobilisti intrappolati nei sottopassi più esposti. La situazione più critica si è verificata in via Ugo La Malfa, dove l’acqua ha rapidamente superato il livello delle ruote, sommergendo i veicoli in transito e costringendo i conducenti a cercare riparo all’interno delle abitacoli nel timore che il flusso aumentasse. In pochi minuti la zona è diventata impraticabile, con il sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana completamente invaso dall’acqua, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

