Maltempo Italia allerta meteo Bombe d’acqua e nubifragi | le regioni colpite
La perturbazione che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni si prepara a lasciare la Penisola, ma non senza colpi di coda. Anche se la situazione tenderà a migliorare, il maltempo continuerà a farsi sentire in alcune aree del Mezzogiorno, dove sono previste piogge e temporali sparsi. La giornata di lunedì 10 novembre sarà quindi segnata da un nuovo avviso di criticità emesso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha disposto l’ allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su diverse regioni del Sud. Le regioni interessate dall’allerta. L’avviso riguarda Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, dove saranno possibili precipitazioni intense, accompagnate localmente da forti raffiche di vento e fulmini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
