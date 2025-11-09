Maltempo in Sicilia con disagi e allagamenti | a Palermo salvata coppia con neonato intrappolata in auto

Ondata di maltempo in Sicilia, dove piogge e nubifragi hanno provocato disagi e allagamenti in diverse zone. Particolarmente colpita quella di Licata (Agrigento); a Palermo una coppia con un neonato di 4 mesi è stata tratta in salvo dopo essere rimasta intrappolata in un'auto in prossimità di un sottopassaggio. Bomba d'acqua a Taormina; strade allagate anche a Milazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Ancora maltempo su Palermo e su tutta la regione LEGGI QUI https://www.palermolive.it/rovesci-e-temporali-sulla-sicilia-scatta-lallerta-meteo-anche-a-palermo-per-domenica/ #meteo #palermo #pioggia #maltempo #palermolive - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo Sicilia, forti temporali tra Catania e Messina: nubifragi nella zona di Taormina | LIVE - X Vai su X

Maltempo in Sicilia con disagi e allagamenti: a Palermo salvata coppia con neonato intrappolata in auto - Nel Messinese, a Monforte San Giorgio, si è allagato un sottopasso in via del Mare, dove i volontari e le forze dell’ordine sono intervenuti per garantire la sicurezza della circolazione. Segnala fanpage.it

Allagamenti a Palermo, coppia intrappolata in auto con neonato - Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche a Licata e nel Messinese ... Secondo rainews.it

Maltempo Sicilia, Messina colpita da forti temporali: e ancora ne avremo per molto | DETTAGLI - Da diverse ore Messina e Provincia sono protagoniste di violenti temporali, in risalita dal mar Jonio, che si sono notevolmente intensificati. strettoweb.com scrive