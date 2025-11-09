Maltempo il ponte ‘spaccato’ dalla tempesta | immagini allucinanti

Un boato nella notte, il vento che sembra urlare, e poi il silenzio rotto solo dall’acqua che avanza. Nessuno avrebbe mai immaginato che qualcosa di tanto familiare potesse diventare il cuore di una storia così drammatica da lasciare tutti senza fiato. Nel buio, la furia del super tifone Fung-wong si è abbattuta sulle Filippine con una violenza fuori dal comune. Il ponte ferroviario che collegava Maipon a San Rafael nella provincia di Albay, da sempre simbolo di quotidianità e di speranza per chi abita quei villaggi, ora è ridotto a un relitto sospeso. Una campata inclinata, sospesa a metà, come una ferita aperta nel paesaggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

News recenti che potrebbero piacerti

CALTAGIRONE - Maltempo, Via Tre luci del rione Cappuccini-Madonna del Ponte chiusa al transito per motivi di sicurezza https://www.youtube.com/watch?v=2JjeMS4oxwo #caltagirone #kalatnewscaltagirone #kalatnews #catania #Sicily #sicilia #maltempo # - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Spagna: la tempesta Gabrielle fa paura. Allerta rossa a Valencia, scuole chiuse e allagamenti - L'Agenzia Meteorologica Statale (Aemet) ha esteso l'avviso di rischio estremo per le coste di Tarragona (Catalogna) e Castiglione, con accumuli previsti fino a 180 litri per metro quadrato. Scrive quotidiano.net

Tempesta Erin, il viaggio di 10mila km e l’imminente maltempo estremo sull’Italia. Chi rischia grosso - Roma, 27 agosto 2025 – Un viaggio lungo 10mila chilometri: Africa, Caraibi, Stati Uniti, Nord Atlantico. Segnala quotidiano.net

Il maltempo sferza la Spagna orientale, scuole chiuse e inondazioni. Allerta a Valencia - Il forte maltempo per la tempesta Gabrielle continua a flagellare l'est della penisola iberica, con diverse aree in allerta rossa per piogge torrenziali che hanno già causato gravi disagi e ... Scrive ansa.it