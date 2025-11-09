Maltempo estremo a Tenerife enorme onda travolge diverse persone | ci sono morti

Una violenta tempesta ha colpito l’isola di Tenerife, causando tre morti e quindici feriti in diversi episodi lungo la costa. L’episodio più grave si è verificato a Puerto de la Cruz, dove un’ onda anomala ha travolto dieci persone sul molo. Le autorità locali hanno lanciato un monito di prudenza, ricordando che l’ arcipelago resta in preallerta per mare agitato e fenomeni costieri. Le immagini dei soccorsi mostrano il mare in tempesta, con onde che hanno raggiunto i quattro metri, spinte da venti di forza sei e da un vortice ciclonico sull’Atlantico. Gli esperti definiscono il fenomeno un frangente eccezionale, difficile da prevedere e potenzialmente mortale, sottolineando i rischi dell’imprudenza in zone interdette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Maltempo estremo a Tenerife, enorme onda travolge diverse persone: ci sono morti

