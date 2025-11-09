Malore per Angelo Branduardi il cantautore ricoverato | annullato il concerto previsto per stasera 9 novembre
Malore prima del concerto: Branduardi costretto a rinviare. Il celebre cantautore e compositore Angelo Branduardi, 75 anni, è stato colpito da un malore che lo ha costretto ad annullare la tappa romana del suo tour Il Cantico, prevista per oggi, domenica 9 novembre. L'artista avrebbe dovuto esibirsi all' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma è stato ricoverato ieri per accertamenti clinici dopo aver manifestato sintomi di astenia e affaticamento. Il ricovero, come comunicato dal suo entourage, è stato deciso in via precauzionale ed è avvenuto in una struttura sanitaria nella provincia di Varese, dove Branduardi risiede.
