Malore ai Corni di Canzo | escursionista soccorso in elicottero
Momenti di apprensione nella tarda mattinata di sabato 8 novembre 2025 ai Corni di Canzo, nei pressi del rifugio Sev in territorio di Valbrona. Poco dopo le 12, un uomo del 1959, residente a Lambrugo, è stato colto da un malore mentre si trovava in quota.Sul posto sono intervenuti i vigili del. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Addio a Osvaldo Longhi: il fondatore della Co.Ma.Ri. stroncato da un malore a 64 anni Osvaldo Longhi, 64 anni, storico fondatore e titolare dell’attività Spaccio Carni Co.Ma.Ri di via Borgo Palazzo, è morto nella mattinata di ieri dopo un malore che non gli h - facebook.com Vai su Facebook
Malore nel rifugio tra i monti del Lago di Como: 66enne trasportato in ospedale con l’elicottero - Intervento di soccorso oggi intorno a mezzogiorno ai Corni di Canzo al rifugio Sev di Valmadrera (a 1. Secondo comozero.it