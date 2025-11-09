Mala gestione dell' epidemia | Cornelio Randoli processato dopo 500 anni

Cornelio di Alberto Randoli, già capo dei magistrati “ad pestem” nell’anno domini 1528, a processo con l’imputazione di epidemia colposa.Nuovo appuntamento con il processo storico organizzato dai Rotary club del Perugino. Appuntamento domenica 9 novembre 2025 ore 16 nella Sala dei Notari. A. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

