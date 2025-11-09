Makari è una delle fiction più longeve della televisione italiana. Nata come un’alternativa al Commissario Montalbano, la fiction con protagonista Claudio Gioè si basa principalmente sui romanzi di Gaetano Savatteri. Ascolti molto alti nelle prime stagioni, che hanno toccato persino il 30% di share. Poi il regolare calo fisiologico con un abbassamento fino al 17% di share. Ma con questi ultimi risultati, Makari 5 si farà? Ecco le ultime notizie sulla quinta stagione. Makari 5 si farà la quinta stagione?. Sì, la quinta stagione di Makari si farà. Rai Fiction ha già avviato le prime fasi di scrittura e l’inizio delle riprese è previsto per marzo 2026. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Makari 5 si farà la quinta stagione, quando esce: la storia di Saverio Lamanna continua