Mainoo non sarà l’unico rinforzo a centrocampo durante la sosta ci sarà un confronto tra Conte e il club Fabrizio Romano

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha commentato lo sfogo odierno di Antonio Conte e le prospettive future del Napoli. Ecco le parole di Fabrizio Romano: “In questa partita emerge dal Napoli ancora una volta l’insofferenza di Antonio Conte. Al di là della prestazione, che non sta a me giudicare, bisogna considerare anche il discorso che Conte ha fatto subito dopo il match. L’allenatore era molto arrabbiato, ma conoscendo Conte non si tratta di drammi o tragedie eccessive: soffre particolarmente le sconfitte e le prestazioni in cui la sua squadra non sembra tale. Per un allenatore che mette anima, corpo e testa nella squadra, vedere un Napoli che non rispecchia il suo lavoro è qualcosa di inaccettabile, e Conte storicamente ha sempre reagito con intensità in situazioni simili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

