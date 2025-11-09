Maignan ha chiuso Allegri non torna indietro | via a gennaio
Le parole di Massimiliano Allegri sono fin troppo chiare: non c’è più spazio per Maignan al Milan, può partire già a gennaio. Tra i punti fermi del Milan di Massimiliano Allegri c’è ovviamente anche Mike Maignan. Il portiere francese sta dando ottime risposte al suo tecnico e lo si è visto anche in occasione dello scorso big match contro la Roma a San Siro. Una sfida che il Diavolo è riuscito a fare sua anche grazie alla prodezza di Maignan, bravo a neutralizzare nel finale il calcio di rigore di Paulo Dybala: un salvataggio che ha permesso alla truppa di Allegri di conservare l’1-0 e conquistare così tre punti molto pesanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il faccia a faccia tra l’arbitro Guida e Alexis Saelemaekers durante Milan-Roma è un episodio eccezionale: che cosa è successo? Quando Maignan para il rigore di Dybala, Saelemaekers esulta platealmente guardando l’arbitro, che aveva concesso il pen - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo Maignan, sorpresa Allegri: spiazza tutti in conferenza - Allegri non ha lasciato spazio ad interpretazioni in conferenza stampa sul tema Maignan e il rinnovo: parole chiarissime ... Secondo milanlive.it
Colpo di scena Maignan, Allegri e Tare decisivi: cambia tutto - Maignan si sta ritrovando nella sua forma migliore: questo e altri elementi potrebbero portare ad un colpo di scena ... Da milanlive.it
Allegri arrabbiatissimo dopo Parma-Milan. La frase a Sky non lascia equivoci - 2 contro il Parma, Massimiliano Allegri ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Sono due punti buttati. Riporta milannews.it