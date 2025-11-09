Le parole di Massimiliano Allegri sono fin troppo chiare: non c’è più spazio per Maignan al Milan, può partire già a gennaio. Tra i punti fermi del Milan di Massimiliano Allegri c’è ovviamente anche Mike Maignan. Il portiere francese sta dando ottime risposte al suo tecnico e lo si è visto anche in occasione dello scorso big match contro la Roma a San Siro. Una sfida che il Diavolo è riuscito a fare sua anche grazie alla prodezza di Maignan, bravo a neutralizzare nel finale il calcio di rigore di Paulo Dybala: un salvataggio che ha permesso alla truppa di Allegri di conservare l’1-0 e conquistare così tre punti molto pesanti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Maignan ha chiuso, Allegri non torna indietro: via a gennaio