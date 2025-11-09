Maddie McCann il sospettato Christian Brueckner potrebbe lasciare la Germania | l' incredibile decisione del Tribunale

Leggo.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Brueckner, il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann, rilasciato dal carcere a settembre, potrebbe essere autorizzato a lasciare la Germania. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Maddie McCann, il sospettato Christian Brueckner potrebbe lasciare la Germania: l'incredibile decisione del Tribunale

