Maddie McCann il sospettato Christian Brueckner potrebbe lasciare la Germania | l' incredibile decisione del Tribunale
Christian Brueckner, il principale sospettato della scomparsa della bambina britannica Madeleine McCann, rilasciato dal carcere a settembre, potrebbe essere autorizzato a lasciare la Germania. 🔗 Leggi su Leggo.it
Condannata in Inghilterra la stalker dei genitori di Maddie McCann. E' una 24enne polacca arrestata lo scorso febbraio. Sosteneva falsamente di essere la piccola scomparsa all'età di 3 anni nel 2007 a Praia de Luz, in Algarve #ANSA https://www.ansa.it/sito/n - facebook.com Vai su Facebook
Si spacciava per Maddie McCann, Julia Wendelt condannata al carcere per molestie ai genitori della bimba - Una 24enne polacca è stata arrestata per aver falsamente sostenuto di essere Maddie McCann, la piccola di 3 anni scomparsa nel 2007 in Portogallo ... Segnala virgilio.it
Condannata in Gb la stalker dei genitori di Maddie McCann - E' stata riconosciuta colpevole di fronte alla Leicester Crown Court, in Inghilterra centrale, Julia Wendelt, la 24enne polacca sotto processo da un mese dinanzi alla giustizia britannica per stalking ... Lo riporta ansa.it