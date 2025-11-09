Luci d' artista | completata l' installazione Mare d' Inverno spuntano altri fiori e dinosauri
Prosegue, anche nei giorni festivi, l'installazione delle “Luci d'Artista” a Salerno. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - è stato completato il montaggio del “Mare d'Inverno” su Corso Vittorio Emanuele. Altri dinosauri ed fiori sono spuntati, invece, all'interno della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
