Lucca Summer Festival da record Già ventimila biglietti venduti per Jamiroquai e Katy Perry
Lucca, 9 novembre 2025 – Già circa ventimila biglietti venduti per i due concerti finora annunciati, protagonisti Jamiroquai e Katy Perry, rispettivamente il 4 luglio e il 19 luglio, nell’area degli spalti delle Mura, entrambe uniche date italiane del 2026. Con queste premesse il Lucca Summer Festival 2026 inizia il suo lungo cammino verso la prossima estate. Soddisfatto, ma soprattutto costantemente al lavoro, il “patron“ Mimmo D’Alessandro commenta i dati e preannuncia le prossime novità in cartellone. Quali sono i primi numeri delle prevendite? “Jamiroquai ha superato quota 10mila, mentre Katy Perry ha ampiamente superato 8mila biglietti in un giorno e mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
