Lucca, 9 novembre 2025 – Per come si era messa nelle prove il sogno iridato sembrava impossibile. Invece Riccardo Pera, 25 anni, pilota di Marlia, Lucca, è campione del Mondo Endurance con la Porsche, con cui ha rinnovato il contratto alla vigilia dell’ultima prova di Campionato, in Bahrein. E’ il primo lucchese campione del mondo c’è riuscito nel mondiale Endurance categoria LMGT3 a bordo della Porsche 911 con i suoi compagni di squadra, l’americano Hardwick e l’austriaco Lietz. Dopo la vittoria di Imola e alla mitica 24 ore di Le Mans, il team si è presentato all’ultima gara di campionato in Bahrein con solo 11 punti di vantaggio sulla Ferrari numero 21 di HeriauRoveraMann. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucca esulta con Riccardo Pera: è campione del mondo Endurance con la sua Porsche

