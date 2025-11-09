Luca Favilla coach di ballando con le stelle | età carriera vita privata e Instagram

Jumptheshark.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

profilo e carriera di Luca Favilla: il coach di Ballando con le stelle. Nel panorama televisivo dedicato al ballo, Luca Favilla si distingue come uno dei coach più apprezzati e riconosciuti, contribuendo al successo di Ballando con le stelle. La sua esperienza professionale, il talento e l’impegno nei confronti dei concorrenti lo hanno reso una figura di spicco del programma, che da anni valorizza le capacità dei partecipanti attraverso un ruolo di formazione e guida. biografia e origini. Originario di Roma, Luca Favilla ha 30 anni e ha dimostrato fin da giovane una grande passione per la danza. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

luca favilla coach di ballando con le stelle et224 carriera vita privata e instagram

© Jumptheshark.it - Luca Favilla coach di ballando con le stelle: età carriera vita privata e Instagram

Altri contenuti sullo stesso argomento

luca favilla coach ballandoMartina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025/ Vincitori? Serve costanza - Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025: un percorso che si sta sviluppando in netta crescita, la vittoria è alla portata? Secondo ilsussidiario.net

luca favilla coach ballandoChi è Luca Favilla: età, studi, dove vive, carriera, fidanzata, Instagram: tutto sul coach di Ballando con le stelle - Luca Favilla è tra i coach di Ballando con le stelle: età, studi, dove vive, fidanzata, carriera. Segnala msn.com

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L’indizio della giuria - Martina Colombari e Luca Favilla ballano a Ballando con le Stelle. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Luca Favilla Coach Ballando