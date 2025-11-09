L' Ostuni fa tris al Mesagne il big match di giornata Carovigno sconfitto in casa

TRICASETAVIANO - Il girone B del campionato di Promozione pugliese parla brindisino, almeno in vetta, dove si preannuncia un duello tra Ostuni e Mesagne. In fondo alla classifica, debacle interna per il Carovigno. Vittorie esterne nel Salento per entrambe le formazioni che occupano i primi due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

