L' Ostuni fa tris al Mesagne il big match di giornata Carovigno sconfitto in casa
TRICASETAVIANO - Il girone B del campionato di Promozione pugliese parla brindisino, almeno in vetta, dove si preannuncia un duello tra Ostuni e Mesagne. In fondo alla classifica, debacle interna per il Carovigno. Vittorie esterne nel Salento per entrambe le formazioni che occupano i primi due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
