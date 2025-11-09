Lorenzo Musetti | Finals tangibili dopo i quarti a New York ma poi… Condizione buona miglioro indoor
Giornata di vigilia per Lorenzo Musetti, che lunedì 10 novembre (alle ore 14.00) farà il proprio debutto alle ATP Finals. Il tennista italiano ha guadagnato la possibilità di giocare il torneo di fine stagione dopo la rinuncia del serbo Novak Djokovic: il forfait del numero 4 del mondo ha permesso al numero 9 del ranking ATP di rientrare in gioco e di essere protagonista sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Il toscano esordirà contro lo statunitense Taylor Fritz, cercando il grande colpaccio per aumentare le chance di qualificarsi alle semifinali. Il nostro portacolori scenderà in campo dopo che il girone intitolato a Jimmy Connors è stato aperto dal successo dello spagnolo Carlos Alcaraz contro l’australiano Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it
