Lorenzo Lodici lo scacchista chioggiotto che stupisce il mondo

Prima ha battuto il favoritissimo statunitense Hans Niemann. Poi, ieri, ha superato anche l'inglese Michael Adams, icona degli scacchi britannici, e l'11 novembre affronterà i sedicesimi di finale. Lorenzo Lodici, unico italiano in gara, nato a Brescia ma cresciuto e formatosi a Chioggia, sta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

