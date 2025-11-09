Login username e password per accedere ai siti senza registrarsi

Questo è un articolo scritto tantissimi anni fa, che richiede una revisione totale. Una volta era possibile accedere con credenziali condivise da altri senza bisogno di conferma, ma oggi ogni login invia un codice all'email che non è possibile leggere quindi il giochino non funziona più. Ma andiamo con ordine: Per anni, la soluzione più cercata è stata quella del login condiviso, un metodo che promette l'accesso senza sforzo, ma che nasconde enormi rischi di sicurezza e affidabilità. Oggi, superato il concetto di usare password e username di altre persone, un metodo che viene quasi sempre bloccato, c'è una soluzione più efficente anche se meno rapida, quella di ugilizzare un account email temporaneo o, meglio ancora, un servizio di alias. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

