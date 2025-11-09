Lo Stretto candidato al Premio del Paesaggio del Consiglio d' Europa

Messinatoday.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partecipato incontro a Santa Maria Alemanna, promosso da MEDFORT -Centro Studi e documentazione, sul Paesaggio e sui Sistemi Fortificati del Mediterraneo, presieduto da Pietrangelo Pettenò, promotore con il Comune di Messina capofila, della costituzione della Comunità Patrimoniale dei Forti dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

stretto candidato premio paesaggioAssoCEA Messina APS Advisor Nazionale del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa - “Essere un “Advisor” del Premio Nazionale del Paesaggio significa, in concreto, promuovere la diffusione del Premio del Paesaggio presso gli enti locali. strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Stretto Candidato Premio Paesaggio