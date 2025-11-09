Lo Stretto candidato al Premio del Paesaggio del Consiglio d' Europa
Partecipato incontro a Santa Maria Alemanna, promosso da MEDFORT -Centro Studi e documentazione, sul Paesaggio e sui Sistemi Fortificati del Mediterraneo, presieduto da Pietrangelo Pettenò, promotore con il Comune di Messina capofila, della costituzione della Comunità Patrimoniale dei Forti dello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Altre letture consigliate
#dimartedi Stop al Ponte sullo Stretto, Gramellini: "Sicuri che Meloni sia così dispiaciuta che va contro Salvini?" - facebook.com Vai su Facebook
AssoCEA Messina APS Advisor Nazionale del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa - “Essere un “Advisor” del Premio Nazionale del Paesaggio significa, in concreto, promuovere la diffusione del Premio del Paesaggio presso gli enti locali. strettoweb.com scrive