LIVE Zverev-Shelton 6-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tedesco vince il primo set statunitense troppo falloso
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Errore banale di Shelton che manda in rete un rovescio comodo. 30-30 Prima palla vincente! 15-30 Rovescio potentissimo di Shelton, tedesco costretto a mandare la palla in rete. Seconda. 15-15 Ace di Zverev! 0-15 Risposta profonda di Shelton, tedesco costretto all’errore. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE IL TEDESCO. 21.14 Zverev ha perso un solo punto con la prima palla, 1415! 6-3 PRIMO SET ZVEREV!! Al servizio il tedesco è ingiocabile, Shelton sbaglia troppo: dopo 28 minuti, il primo parziale è di Zverev! Seconda. 15-40 Servizio vincente di Shelton, colpo che sta mancando. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE - Il tedesco numero tre al mondo sfida la giovane stella statunitense nella prima partita del girone Bjorn Borg, quello di Sinner. Riporta corrieredellosport.it
LIVE Zverev-Shelton 0-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dello statunitense! - Con il servizio, lo statunitense mantiene la battuta. Scrive oasport.it
Atp Finals, Zverev-Shelton chiude la prima giornata - Il match in diretta - Tutte le partite delle Nitto Atp Finals 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia su Sky Sport. Scrive msn.com