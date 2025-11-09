CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Errore banale di Shelton che manda in rete un rovescio comodo. 30-30 Prima palla vincente! 15-30 Rovescio potentissimo di Shelton, tedesco costretto a mandare la palla in rete. Seconda. 15-15 Ace di Zverev! 0-15 Risposta profonda di Shelton, tedesco costretto all’errore. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE IL TEDESCO. 21.14 Zverev ha perso un solo punto con la prima palla, 1415! 6-3 PRIMO SET ZVEREV!! Al servizio il tedesco è ingiocabile, Shelton sbaglia troppo: dopo 28 minuti, il primo parziale è di Zverev! Seconda. 15-40 Servizio vincente di Shelton, colpo che sta mancando. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zverev-Shelton 6-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il tedesco vince il primo set, statunitense troppo falloso