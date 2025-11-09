LIVE Zverev-Shelton 6-3 7-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tedesco annulla tre set point allo statunitense e chiude il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 7-6 GAME, SET AND MATCH! VINCE ZVEREV!! Shelton sciupa qualsiasi cosa e non chiude il secondo parziale, con il tedesco che alla prima occasione chiude l’incontro Serve Shelton! 7-6 Servizio e dritto di Zverev, match point per il tedesco dopo aver annullato tre set point. 6-6 Errore di dritto di Shelton, servizio di 128 kmh di Zverev: occasione sprecata dallo statunitense. Seconda, attenzione. Serve Zverev, set point Shelton. 5-6 MINI BREAK! Errore incredibile di Shelton che manda in rete il dritto del set. 4-6 MINI BREAK! Passante incredibile di Zverev, Shelton ha bisogno di una prima sostanziosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Shelton 6-3 7-6 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il tedesco annulla tre set point allo statunitense e chiude il match!

