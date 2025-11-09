LIVE Zverev-Shelton 6-3 6-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA | sarà il tie-break a decidere il secondo set?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Ottimo dritto in uscita dal servizio per Shelton! 15-30 Altro errore di dritto, il quindicesimo del suo match con questo colpo. 15-15 Quanti errori per Shelton, che manda un altro dritto in rete. 15-0 Esce la risposta di Zverev. 6-5 GAME ZVEREV!! In sicurezza il tedesco, si aggiudica la possibilità di giocare il tie-break! 40-0 Dritto potentissimo del tedesco. 30-0 Prima vincente! Seconda palla. 15-0 Volée delicatissima di Zverev! 5-5 GAME SHELTON!! Con il dritto vincente, lo statunitense pareggia i conti! 40-30 Prima vincente importantissima dello statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zverev-Shelton 6-3 6-5 ATP Finals 2025 in DIRETTA: sarà il tie-break a decidere il secondo set?

