LIVE Zverev-Shelton 6-3 5-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | lo statunitense serve per rimanere nel match!

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto potentissimo del tedesco. 30-0 Prima vincente! Seconda palla. 15-0 Volée delicatissima di Zverev! 5-5 GAME SHELTON!! Con il dritto vincente, lo statunitense pareggia i conti! 40-30 Prima vincente importantissima dello statunitense. 30-30 Arriva anche il settimo ace di Shelton!! 15-30 Erroraccio del numero 6 al mondo che manda in rete un dritto comodo. Seconda. 15-15 Sesto ace dello statunitense. 0-15 In rete il rovescio di Shelton. 5-4 GAME ZVEREV!! Con un’altra prima vincente, il tedesco porta a casa il servizio. Shelton serve per rimanere nel match! 40-0 Ace del tedesco! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

