LIVE Zverev-Shelton 6-3 5-4 ATP Finals 2025 in DIRETTA | lo statunitense serve per rimanere nel match!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Dritto potentissimo del tedesco. 30-0 Prima vincente! Seconda palla. 15-0 Volée delicatissima di Zverev! 5-5 GAME SHELTON!! Con il dritto vincente, lo statunitense pareggia i conti! 40-30 Prima vincente importantissima dello statunitense. 30-30 Arriva anche il settimo ace di Shelton!! 15-30 Erroraccio del numero 6 al mondo che manda in rete un dritto comodo. Seconda. 15-15 Sesto ace dello statunitense. 0-15 In rete il rovescio di Shelton. 5-4 GAME ZVEREV!! Con un’altra prima vincente, il tedesco porta a casa il servizio. Shelton serve per rimanere nel match! 40-0 Ace del tedesco! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Tennis #NittoATPFinals Buona la prima a Torino per #Alcaraz che batte De Minaur per 7-6, 6-2 nel girone Connors. Match in salita, col primo set vinto dopo essersi ritrovato sotto 5-4 al tie-break su servizio dell'australiano. Alle 20.30 Zverev-Shelton per il gr - X Vai su X
Prima di sfidarsi sul cemento indoor di Torino, i tennisti protagonisti delle ATP Finals hanno dovuto fare i conti con la sala stampa Zverev e Shelton, in particolare, hanno vissuto un momento tutt’altro che semplice, quando hanno dovuto rispondere a una doma - facebook.com Vai su Facebook
Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE - Il tedesco numero tre al mondo sfida la giovane stella statunitense nella prima partita del girone Bjorn Borg, quello di Sinner. Come scrive corrieredellosport.it
LIVE Zverev-Shelton 0-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dello statunitense! - Con il servizio, lo statunitense mantiene la battuta. Si legge su oasport.it
In campo Zverev e Shelton - Alcaraz strappa per la seconda volta il servizio ad Alex, che scuote la testa: troppo potente e veloce, anche per le sue caviglie ... Da repubblica.it