LIVE Zverev-Shelton 6-3 4-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | cresce lo statunitense il tedesco al servizio è una furia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 GAME ZVEREV!! Il servizio è il migliore amico del tedesco: 85% di prime in campo e 85% di punti conquistati! 40-30 Risolve tutto con la prima vincente il tedesco. 30-30 Spinge benissimo con il dritto lo statunitense! 30-15 Non resta in campo la risposta aggressiva di Shelton. Seconda. 15-15 Prima vincente del tedesco. 0-15 Erroraccio di Zverev che manda fuori lo smash comodo. 3-3 GAME SHELTON!! Con un’ottima volée, lo statunitense vince un comodo servizio. 40-o Il dritto dello statunitense finisce sulla riga! 30-0 Prima vincente!! 15-0 Ace di Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Prima di sfidarsi sul cemento indoor di Torino, i tennisti protagonisti delle ATP Finals hanno dovuto fare i conti con la sala stampa Zverev e Shelton, in particolare, hanno vissuto un momento tutt’altro che semplice, quando hanno dovuto rispondere a una doma - facebook.com Vai su Facebook
? #Zverev sincero: " #Sinner? Avrei preferito #Alcaraz...". #Shelton non è d'accordo e sorprende tutti - X Vai su X
Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE - Il tedesco numero tre al mondo sfida la giovane stella statunitense nella prima partita del girone Bjorn Borg, quello di Sinner. Segnala corrieredellosport.it
LIVE Zverev-Shelton 0-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dello statunitense! - Con il servizio, lo statunitense mantiene la battuta. Riporta oasport.it
In campo Zverev e Shelton - Alcaraz strappa per la seconda volta il servizio ad Alex, che scuote la testa: troppo potente e veloce, anche per le sue caviglie ... Segnala repubblica.it