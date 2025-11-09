LIVE Zverev-Shelton 6-3 4-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | cresce lo statunitense il tedesco al servizio è una furia!

Oasport.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 GAME ZVEREV!! Il servizio è il migliore amico del tedesco: 85% di prime in campo e 85% di punti conquistati! 40-30 Risolve tutto con la prima vincente il tedesco. 30-30 Spinge benissimo con il dritto lo statunitense! 30-15 Non resta in campo la risposta aggressiva di Shelton. Seconda. 15-15 Prima vincente del tedesco. 0-15 Erroraccio di Zverev che manda fuori lo smash comodo. 3-3 GAME SHELTON!! Con un’ottima volée, lo statunitense vince un comodo servizio. 40-o Il dritto dello statunitense finisce sulla riga! 30-0 Prima vincente!! 15-0 Ace di Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

live zverev shelton 6 3 4 3 atp finals 2025 in diretta cresce lo statunitense il tedesco al servizio 232 una furia

© Oasport.it - LIVE Zverev-Shelton 6-3 4-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA: cresce lo statunitense, il tedesco al servizio è una furia!

Leggi anche questi approfondimenti

live zverev shelton 6Zverev-Shelton diretta Atp Finals: segui la sfida di oggi, tennis LIVE - Il tedesco numero tre al mondo sfida la giovane stella statunitense nella prima partita del girone Bjorn Borg, quello di Sinner. Segnala corrieredellosport.it

LIVE Zverev-Shelton 0-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dello statunitense! - Con il servizio, lo statunitense mantiene la battuta. Riporta oasport.it

live zverev shelton 6In campo Zverev e Shelton - Alcaraz strappa per la seconda volta il servizio ad Alex, che scuote la testa: troppo potente e veloce, anche per le sue caviglie ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Live Zverev Shelton 6