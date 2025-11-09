LIVE Zverev-Shelton 6-3 2-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA | lo statunitense ci prova ma il tedesco al servizio è ingiocabile

9 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di nuovo seconda. 40-40 MIRACOLO DI SHELTON!! Con la volée in allungo, lo statunitense si salva. 30-40 La volée di Shelton finisce in corridoio. Palla break sanguinosa contro lo statunitense. Altra seconda. 30-30 Esce in lunghezza il dritto dello statunitense. Seconda palla. 30-15 Servizio e dritto di Shelton che si carica. 15-15 Errore in risposta di Zverev. Seconda. 0-15 Altro errore banale di Shelton che punta sempre a spingere, perdendo parecchio la precisione dei suoi colpi. Seconda palla. 2-1 GAME ZVEREV!! Sempre con un grande servizio, il tedesco non ha problemi a portare a casa anche questo turno in battuta! 40-0 Grandissima volée di Zverev!! 30-0 Prima vincente! 15-0 In rete il dritto di Shelton. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Zverev-Shelton 6-3 2-1 ATP Finals 2025 in DIRETTA: lo statunitense ci prova ma il tedesco al servizio è ingiocabile

