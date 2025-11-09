LIVE Zverev-Shelton 4-3 ATP Finals 2025 in DIRETTA | il tedesco mantiene il break e si avvicina al primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 5-3 GAME ZVEREV!! Altro servizio comodissimo del tedesco che con le prime palle in campo è ingiocabile. 40-0 Zverev al servizio è ingiocabile, altra prima vincente. 30-0 Non resta in campo la risposta statunitense. 15-0 Esce il rovescio di Shelton. 4-3 GAME SHELTON!! Senza fatica, lo statunitense resta in scia del tedesco. Seconda. 40-15 Servizio vincente ad uscire. 30-15 Dritto vincente lungolinea di Zverev. Seconda. 30-0 Ace anche per lo statunitense. 15-0 Dritto potente di Shelton. 4-2 GAME ZVEREV!! Il tedesco chiude un grande servizio con il terzo ace del suo match. 🔗 Leggi su Oasport.it
