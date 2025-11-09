LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | Salafia e Sollazzo quarti nella carabina mista Mazzetti out tocca a Spinella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: Chiude con un pessimo 85100 la terza serie Mazzetti ed è fuori dalla finale. otale di 570600 per l’azzurro. Tra poco Spinella in pedana 11.59: 97100 per Mazzetti nella seconda serie 11.53: Mazzetti chiude con 98100 la prima delle tre serie della seconda parte di qualificazione 11.48: Inizia il quarto gruppo di qualificazione della pistola 25 metri con Mazzetti 11.47. Oro per i cinesi Zifei Wang e Lihao Sheng, che hanno sconfitto 17-3 i connazionali Peng e Wang 11.40: In corso la finale per l’oro: WangSheng-PengWang 10-2 11.18: Si fermano ai piedi del podio Salafia e Sollazzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Salafia e Sollazzo quarti nella carabina mista. Mazzetti out, tocca a Spinella

