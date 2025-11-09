LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | Salafia e Sollazzo quarti nella carabina mista Mazzetti e Spinella fuori dalla finale nella pistola 25m

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.47: Questi i finalisti della pistola automatica 25 metri maschile: 1 Clément Bessaguet (FRA) – 97 99 97 + 100 97 99? 589 – 21x 2 Anish Anish (IND) – 96 99 96 + 98 99 97? 585 – 22x 3 Zhixin Ni (CHN) – 97 98 99 + 99 96 96? 585 – 20x 4 Emanuel Mueller (GER) – 99 98 96 + 99 98 95? 585 – 16x 5 Maksym Horodynets (UKR) – 97 99 97 + 95 99 98? 583 – 20x 6 Oliver Geis (GER) – 97 95 96 + 97 99 98? 582 – 19x 12.46. Seconda giornata da dimenticare per gli azzurri. Spinella perde concentrazione nel finale e chiude con una serie da 92 che lo fa scivolare al 27mo posto, lontano dalla zona finale con un totale di 573600 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Salafia e Sollazzo quarti nella carabina mista. Mazzetti e Spinella fuori dalla finale nella pistola 25m

