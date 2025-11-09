LIVE Tiro a segno Mondiali 2025 in DIRETTA | Salafia e Sollazzo ai piedi del podio nella carabina mista Tra poco Spinella e Mazzetti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.18: Si fermano ai piedi del podio Salafia e Sollazzo. La coppia turca composta da Kose e Nalbant vince 16-10 la finale per il terzo e posto e salirà sul terzo gradino del podio 11.16: SollazzoSalafia-KoseNalbant 10-14 11.14: SollazzoSalafia-KoseNalbant 10-12 11.13: SollazzoSalafia-KoseNalbant 8-12 11.12: SollazzoSalafia-KoseNalbant 8-10 11.10: SollazzoSalafia-KoseNalbant 6-10 11.09: SollazzoSalafia-KoseNalbant 4-10 11.08: SollazzoSalafia-KoseNalbant 2-10 11.07: SollazzoSalafia-KoseNalbant 2-8 11.06: SollazzoSalafia-KoseNalbant 2-6 11.05: SollazzoSalafia-KoseNalbant 2-4 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Salafia e Sollazzo ai piedi del podio nella carabina mista. Tra poco Spinella e Mazzetti

Leggi anche questi approfondimenti

OCCHI SU IL CAIRO La stagione del tiro a segno prosegue con un appuntamento eccezionale: i Mondiali! A difendere i colori azzurri in Egitto ci saranno ben 17 tiratori e tiratrici! Già domani le prime finali! Ci aspettano diversi giorni di spettacolooooo - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Tiro a segno, Mondiali 2025 in DIRETTA: Salafia e Sollazzo in zona finale nella carabina mista. Tra poco Spinella e Mazzetti - 47: Superata metà della seconda serie, sono probabilmente i cinesi Peng e Wang gli avversari più temibili per ... oasport.it scrive

Mondiali tiro a segno 2025 oggi: orari 9 novembre, tv, streaming, italiani in gara - Proseguono ad Il Cairo, in Egitto, i Mondiali senior 2025 di tiro a segno: oggi, domenica 9 novembre, continueranno le eliminatorie e si terrà l'ultimo ... Da oasport.it

Marco Gasperoni al Mondiale di tiro a segno in Egitto - Nuova esperienza internazionale per la Federazione Sammarinese Tiro a Segno: l’atleta Marco Gasperoni e il tecnico Giorgio Paolini sono partiti in direzione Il Cairo, in Egitto, per il Campionato ... Riporta newsrimini.it