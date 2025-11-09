Undicesima giornata di Serie A che per la Roma significa sfida contro l’Udinese, che servirà per provare a tornare alla vittoria dopo il ko con il Milan. I pareggi proprio dei rossoneri e della Juventus, insieme alla sconfitta del Napoli, hanno concesso ai giallorossi la possibilità di conquistare punti importanti per l’obiettivo Champions League e allo Stadio Olimpico bisognerà approfittarne superando i friulani. Segui la diretta del match su SololaRoma.it. Pochi secondi fa 9 Novembre 2025 18:50 18:50. 45’+4 – Giallo per Pellegrini. 4 minuti fa 9 Novembre 2025 18:46 18:46. 45’+1 – Tensione tra Koné e Zaniolo, l’arbitro ferma il gioco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - LIVE Roma-Udinese 1-0: Pellegrini non sbaglia dal dischetto!