LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | tutto aperto per la vittoria! Antonelli lotta per il podio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 4971 Splendido duello tra Bearman ed Hulkenberg che prima si riprende la posizione con un incrocio e poi è costretto a cedere la posizione su un sorpasso all’esterno del pilota Haas GIRO 4971 Russell rientra ai box. Max Verstappen è in seconda posizione! GIRO 4871 Antonelli rientra in pista in sesta posizione alle spalle di Lawson. L’italiano dovrà prendersi velocemente la posizione e fare giri da qualifica per consolidare il podio. GIRO 4871 Rientra ai box Kimi Antonelli che monta gomma gialla nuova. GIRO 4771 Bearman passa Albon e si prende la nona posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Formula Uno, in Brasile si decide la pole position del gran premio: la diretta - X Vai su X
F1 | Gp Brasile 2025 – La diretta Live di tutte le sessioni del GP di Città di San Paolo del Brasile, tappa n°21 del Campionato del Mondo 2025 #BrazilGP Vai al primo commento per la live - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA F1 | GP Brasile 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Interlagos per la diretta del Gran Premio del Brasile. Secondo msn.com
F1 diretta GP Brasile LIVE Interlagos: Norris in pole, Antonelli in prima fila, poi Leclerc. Max dalla pitlane - Il racconto in diretta del GP del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Da sport.virgilio.it
F1, GP del Brasile LIVE, la cronaca minuto per minuto - Sale l'attesa per il Gran Premio del Brasile che scatterà alle 18 tra chi cerca conferme e chi invece tenterà di ribaltare tutto ... Secondo automoto.it