CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 4971 Splendido duello tra Bearman ed Hulkenberg che prima si riprende la posizione con un incrocio e poi è costretto a cedere la posizione su un sorpasso all’esterno del pilota Haas GIRO 4971 Russell rientra ai box. Max Verstappen è in seconda posizione! GIRO 4871 Antonelli rientra in pista in sesta posizione alle spalle di Lawson. L’italiano dovrà prendersi velocemente la posizione e fare giri da qualifica per consolidare il podio. GIRO 4871 Rientra ai box Kimi Antonelli che monta gomma gialla nuova. GIRO 4771 Bearman passa Albon e si prende la nona posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: tutto aperto per la vittoria! Antonelli lotta per il podio