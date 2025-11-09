CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 1871 Pit stop per Bearman e Sainz. Verstappen è così in nona posizione. Ricordiamo che l’olandese ha già smarcato la mescola fermandosi durante la VSC per montare gomma media nuova. GIRO 1871 Verstappen affianca Alonso in uscita dall’ultima curva e lo passa sul rettilineo principale, chiudendo il sorpasso ancor prima di andare alla S. GIRO 1771 Il distacco tra Piastri e Verstappen è di circa 15 secondi. GIRO 1771 Verstappen passa Hulkenberg alla uno e si porta in undicesima posizione. Grande rimonta dell’olandese. GIRO 1771 10 SECONDI DI PENALITÀ PER OSCAR PIASTRI!! L’australiano li sconterà al pit stop. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2025 in DIRETTA: shock Ferrari! Hamilton nelle retrovie, Leclerc fuori senza colpe! Antonelli si salva