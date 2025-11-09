LIVE F1 GP Brasile 2025 in DIRETTA | partenza da incubo per la Ferrari fuori Leclerc! Penalità per Piastri si salva Antonelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GIRO 2271 Antonelli rientra subito davanti a Bearman che ha guadagnato molte posizioni grazie ad un pit stop molto anticipato. GIRO 2271 Pit stop per Antonelli che monta gomma media. GIRO 2171 In casa Mclaren dicono a Norris che potrebbero scegliere il piano B o il D, mentre a Piastri il C. GIRO 2171 Verstappen svernicia Albon sul rettilineo principale e si prende la quinta posizione. L’olandese ha un ritardo di 9.279 da Russell. GIRO 2071 Verstappen all’attacco di Albon per la quinta posizione. GIRO 1971 Norris scava un solco su Piastri!! Il britannico ha un vantaggio di 4. 🔗 Leggi su Oasport.it

